Fico rýchlo zabudol na prezumpciu neviny

Okamžite vie, kto môže za smrť Lučanského a ako ho potrestať.

30. dec 2020 o 17:10 Peter Tkačenko

Bolo jasné, že samovražda bývalého policajného prezidenta prinesie záplavu silných slov a obvinení smerujúcich na jednu aj druhú stranu. Čokoľvek iné by bolo skôr čudné. Zašlo to však tak ďaleko, že je na mieste vyzvať zúčastnených, aby vážili slová.

To platí v prvom rade pre borcov zo Smeru a Hlasu, ktorí okamžite vedia, kto za čo môže, kto má krvavé ruky a ako ho za to treba potrestať. Tak to zasa pŕ.

Pravda, človek nemusí byť konšpirátor ani pomätený, aby v ňom vzbudilo podozrenie, že sa prominentný klient ústavu na výkon väzby obesí dva týždne po nehode vyžadujúcej operáciu.

Príslušné orgány sú povinné dôsledne vyšetriť a dôveryhodne vysvetliť, čo sa stalo a či sa tomu dalo zabrániť. Azda sa smie viesť aj diskusia, či mal byť Lučanský vo väzbe, prípadne o vyvodení politickej zodpovednosti ministerkou spravodlivosti.

Ale hádam nežiadame priveľa, keď chceme, aby Fico, Blaha či Pellegrini toľkokrát omieľanú prezumpciu neviny dopriali aj niekomu inému ako svojim stíhaným kamarátom.