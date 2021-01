Spievali by sme inú pesničku, keby nám zomierali deti

Už sme im poďakovali aj zatlieskali, teraz musíme zdravotnícke sily zaplatiť.

1. jan 2021 o 11:48 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Už to nie je len tak medzi riadkami, hovorí sa o tom celkom otvorene. Ak sa nestane zázrak, seniorov nad sedemdesiat možno už ani nebudú ventilovať, či dokonca prijímať do nemocníc s tým, nech radšej umrú v pokoji doma.

Ako sme sa do takého stavu dostali a kto za to môže, akiste budeme rozoberať celý nasledovný rok a bude to rovnako nervózne a často aj hlúpe ako doteraz.

Naďalej platí, že skutočná dráma sa odohráva mimo väčšiny z nás. Na klinikách, v rodinách obetí. Empatickí ľudia si tragédiu dokážu aspoň predstaviť, tí druhí ju musia zažiť na vlastnej koži. Popieračom nepomôže ani to. Oni totiž nič nepopierajú.

Ako povedal najlepší slovenský spisovateľ súčasnosti, len si kladú otázky, ktoré mainstream, keďže v ňom pre zmenu podľa rovnako kvalitného slovenského politika všetci kopú za Sörösa a jeho judášsky groš, klásť odmieta.