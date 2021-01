Tri veci, ktoré vám zlepšia tento rok za počítačom

Tri pomerne jednoduché kroky vám takmer určite pomôžu prežiť za obrazovkou počítača spokojnejší a produktívnejší rok. Všetky spája jednoduché pravidlo - nenechajte iných ani samých seba bezmyšlienkovite mrhať vašou pozornosťou a časom.

Pokoj

Vyhoďte si kompletne všetkých politikov zo sociálnych sietí a ak vám nejaký bude napriek tomu vyskakovať cez zdieľanie od známych, zablokujte si ho. Bez ohľadu na to, či je vám politik sympatický, alebo ho sledujete takpovediac z obavy. Vzťah facebooku a politikov k voličom je dnes už toxický. Pre obyčajného človeka je jediný spôsob ako vyhrať - nezúčastniť sa na ňom.

Úroveň politickej debaty na facebooku prerazila akékoľvek mysliteľné dno vkusu a jej informačná hodnota je hranične blízka k nule. Takmer nič, čo sa z toho prostredia dozviete, nie je užitočný fakt, ktorý by prežil ďalšiu hodinu alebo zrážku s realitou. Politici na sociálnej sieti cielene špičkujú diskurz.

Robia to preto, že ich k tomu facebook motivuje. Sociálna sieť odmeňuje príspevky, ktoré vyvolávajú silné reakcie.

Ak teda vidíte hlúpy príspevok politika a začnete ho pod príspevkom kritizovať, facebook nevidí vašu kritiku, vníma len to, že ste príspevok odmenili svojou pozornosťou a aktivitou. Preto takýto príspevok ukáže viacerým ľuďom, lebo si myslí, že takisto vyvolá aktivitu a pritiahne pozornosť, pri ktorej Facebook predá reklamu a zarobí.

Facebook podľa tejto logiky odmeňuje kontroverzné príspevky už roky a slovenskí politici sa prispôsobili. Aby sa vám dostali na oči používajú čoraz viac jazyk konfliktu a emócií, čo by bolo v poriadku, ak by mal aj obsah. Reálpolitika alebo schopnosti však politikom u nás takmer nikdy neumožnia preniesť obsah toho, čo píšu na facebooku, do skutočného sveta.