Čas na novú záľubu

Radíme, kam nasmerovať obsedantno-kompulzívne tendencie.

6. jan 2021 o 15:40 Ondrej Podstupka

Článok pokračuje pod video reklamou

Izrael za prvé dva týždne odkedy dostal prvé vakcíny, zaočkoval prvou dávkou viac ako desatinu populácie. Ľudia sa (často online) objednávajú na konkrétny čas a pod dohľadom lekára za pár minút dostanú vakcínu, pričom ich lekár rovno objedná na ďalší termín.

Najprv očkujú starších ľudí, ale pred vakcinačným centrom sa večer zhromažďujú mladí ľudia, ktorí dúfajú, že mimo poradia dostanú vakcíny, ktoré sa nepodarilo v ten deň minúť.

Medzičasom sme na Slovensku za podobné obdobie rozdali prvé dávky pre necelé percento populácie. Dôvody sú aj objektívne - Izrael nakúpil viac dávok, ale nie je ťažké predpokladať, že aj ak by sme mali vakcín neobmedzené množstvo, na dvojciferné čísla by sme sa nedostali.

Očkovacie miesta kolabujú, lebo si ich vedúci nedokážu odovzdať informáciu o tom, kedy a aká skupina pacientov sa príde očkovať. Ak by ste chceli vedieť, kedy sa otvoria očkovacie centrá v okresoch, tak štát vlastne nevie. Je to zorganizované asi tak dobre, ako by ste od slovenského zdravotníctva na voľnobeh čakali.