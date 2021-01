Holý obnažil Kollárovu rodinu

Kollára môže skrotiť len premiér, ale to by musel chcieť.

6. jan 2021 o 15:44 Peter Tkačenko

Pri nedávnej úvahe o rekonštrukcii vlády, ktorou by mohol predseda vlády nanovo rozdať karty, oku pozorného čitateľa iste neuniklo, že Štedan Holý z toho vyšiel nejako lacno. Žiadny strach, to len preto, že si zaslúži osobitnú pozornosť.

Tento milý podpredseda vlády pre legislatívu sa správa v duchu najlepších tradícií dojičov systému vo farbách údajnej „sociálnej demokracie“. A to nielen v segmente konverzie verejných zdrojov na súkromné, ale aj v žánri bohorovnej arogancie, keď nám bez ostychu dáva najavo, čo mu asi tak môžeme.

Preleťme si to: mesiace čakáme na zverejnenie jeho analýz pre ŽSR za státisíce eur, jeho „revolúcia vo verejnom obstarávaní“, za akú by sa nehanbil ani Viktor Stromček, ašpiruje na rekord v počte zásadných pripomienok a najnovšie nechce prezradiť, kde a ako sa otestoval po prílete z Británie, kde sa akurát koronavírus rozmutoval do novej krásy.