Chce chaos, neistotu, nenávisť, priepasti.

6. jan 2021 o 22:17 Beata Balogová

Donald Trump dokonáva svoj prezidentský úrad útokom na demokratické inštitúcie. Chce, aby si jeho voliči pamätali obraz rozhnevanej masy, ktorá útočí na Kapitol - a nie porazeného Trumpa, ktorý sa poslušne sťahuje z Bieleho domu.

Je mu to jedno, za akú cenu narušuje demokratický proces potvrdenia víťaza volieb Joa Bidena v prezidentskom úrade. Chce vyžmýkať posledné kvapky pozornosti.

Na tomto bode by aj najvytrvalejší politický oponent s nejakými zvyškami zodpovednosti pre spoločnosť uznal porážku a poslal by zúrivú masu domov. Obával by sa devastácie demokracie.



Trump namiesto toho vysiela nejasné odkazy a naďalej tvrdí, že voľby boli podvodom. Zvyšky zodpovednosti nemá. Sedí si vo svojom kresle a tlieska,akoby sledoval ohňostroj svojej márnosti.

Toto je vážne varovanie aj pre ostatné krajiny: populisti s osobnostnými poruchami dávajú zabrať aj vyspelým demokraciám, ako sa vysporiadať s ich svojvôľou. Tá nesleduje žiadne demokratické vzorce, maximálne ich len simuluje.

Trump útočí na Ameriku. Chce chaos, neistotu, nenávisť, priepasti. Toto je jediné čo živí jeho silu. Česť, pravda, zodpovednosť, verejný záujem a súdržnosť ho oslabujú.