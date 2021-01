Za vakcínu poďakujte „Bruselu“

Po eurofondoch už nás Nemci subvencujú aj vakcínami.

7. jan 2021 o 15:38 Peter Tkačenko

Marek Krajčí síce vo funkcii presluhuje od oka štyri mesiace (keď sa hygiene zrútilo trasovanie pri tristo prípadoch denne), ale zdá sa, že kým v nej je, predsa len sa v remesle niečo priučí.

Keď sa neprajníci na tempo očkovania pozerajú ako Lenin na buržoáziu, útok odvracia šikovným manévrom: keby bolo dosť vakcín, sfúkli by sme to za tri mesiace.

To je vskutku veľmi šikovné! Vakcín je v Európe (vlastne všade) nedostatok, takže sa na to bude dať vyhovárať ešte tak rok a ešte sa dá nepriamo ukázať na zlyhanie Európskej komisie, ktorej sme nákup zverili.

Krajčímu slúži ku cti, že protieurópsky („protibruselský“) motív nevyužíva, ale inak sa úspešne šíri.

Kritici ukazujú na štáty mimo EÚ, ktoré sú na čele rebríčkov zaočkovanosti – povedzme Izrael, Spojené štáty alebo Veľkú Britániu. Tej kritike sa dá rozumieť v Nemecku, ale určite nie na Slovensku.

Vakcíny sa totiž kupujú na trhu a na trhu sa najlepšie presadí ten, kto má zdroje. A keď súťažia štáty, pod zdrojmi sa nemyslia len hotové peniaze, ale aj hospodárska, bezpečnostná, technologická a politická váha.

“ Bez únie by sme boli v globálnom potravinovom reťazci oveľa hlbšie a vakcín by sme mali oveľa menej. „

Izrael je ako malý štát s permanentnou vojenskou pohotovosťou a vplyvnými spojencami prípad sui generis a inak nie je celkom prekvapivé, že na špici budú bohaté a mocné krajiny ako Spojené štáty či Británia.

Podobne dobre by si svoje záujmy obhájili Nemci či Francúzi, ale nákupom cez komisiu sa ich sila zriedila so Slovenskom, Bulharskom či Rumunskom. Možno ani nie je preháňaním, ak povieme, že po tom, čo desaťročia fiškálne dotujú východ Únie, ho teraz subvencujú aj politicko-medicínsky.

Ak aj teda máme nedostatok vakcín, platí, že bez Únie by sme boli v globálnom potravinovom reťazci oveľa hlbšie a vakcín by sme mali ešte oveľa menej. Skúsme si tipnúť, že okolo nuly, ako to platí trebárs pre Ukrajinu a väčšinu západného Balkánu.

To, samozrejme, neznamená, že Európska komisia urobila všetko správne. Je úplne možné, že pri nákupe niečo odhadla zle, možno si jednoducho zle tipla, ktoré vakcíny budú pripravené skôr. To necháme posúdiť niekomu, kto o tom niečo vie.

Lenže aj so všetkými slabinami je to pre Slovensko stále rádovo výhodnejšie, ako keby sa malo spoliehať na vlastné sily.

Úplne rukolapne: ak sa nám nepáči, ako nakupovala von Leyenová, skúsme si predstaviť, že by sa do toho na pokyn Igora Matoviča pustili Marek Krajčí s Richardom Sulíkom.