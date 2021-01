Z tohto sa nevyspovedáte, musíte s tým prestať

Podpora Trumpa je hlbokým zlyhaním elít slovenských politických katolíkov.

7. jan 2021 o 17:24 Samuel Jezný

Autor je teológ, pôsobí ako doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe a je členom PS

Predstavme si: Vladimír Mečiar v roku 1998 odmieta uznať porážku, vyzve svojich podporovateľov, aby pochodovali Zámockou ulicou a „ukázali silu“, pretože len silou si môžu vziať späť svoju krajinu. Bol by to pokus o štátny prevrat – nič viac, nič menej.

V prípade Spojených štátov platí presne to isté. To, že americká demokracia je (zatiaľ) silnejšia, než Trumpom rozvášnený dav na veci nič nemení.

Že sa to skončí násilím a útokmi na demokratické zriadenie sa pritom dalo očakávať. Mnohí predpovedali, že Trump neprizná porážku a voľby označí za sfalšované. Veď on sám už pred voľbami v roku 2016 hovoril, že sfalšované sú, a aj po nich táral o miliónoch nelegálne odovzdaných hlasov.

Mnohí tiež predpokladali, že Trump sa obráti na davy a neuspokojí sa s napádaním volieb na súdoch. Davom – na rozdiel od súdov – totiž nezáleží na dôkazoch o volebných podvodoch, ktorými Trump nedisponoval, pretože žiadne rozsiahle volebné podvody sa neodohrali.

Rovnako bolo jasné, že ani svojich najagresívnejších podporovateľov nikdy neodsúdi. Veď to dokázal mnohokrát, keď slovne neodsúdil predstaviteľov Ku klux klanu či ďalších skupín otvorene sa hlásiacich k fašizmu.

Stručne a jasne, povolebné násilie v USA nie je bleskom z jasného neba. Naopak, upozorňovali na to mnohí príčetní ľudia.

Slovenskí roztlieskavači Donalda Trumpa

No a potom tu máme domácich Trumpovych fanúšikov. Viacerí z nich sú pritom rešpektovaní aj svojimi oponentmi, iní sú zas vo vysokých politických funkciách.

Pripomeňme si: František Mikloško by volil Trumpa, pretože demokrati sú v hodnotových otázkach vykorenení. Vladimír Palko by tiež volil Trumpa, pretože Demokratická strana je „neomarxistickou stranou a jej víťazstvo je ohrozením slobody.“ Že Trumpa by volil aj minister práce Milan Krajniak, ponecháme bez dôvetku.

Ďalej tu máme katolíkov, ktorí onehdy chceli byť intelektuálmi, a aj verejnú mienku by radi formovali. Na čele Kolégia Antona Neuwirtha a Spoločnosti Ladislava Hanusa stoja Martin Luterán a Juraj Šúst, ktorí by Trumpa volili preto, lebo výhra Bidena by znamenala obmedzenie slobody. Pretože to, čo predvádza Trump, slobode napomáha, všakže.

(Za zmienku tiež stojí, že ministerka Veronika Remišová a europoslankyňa Miriam Lexmann si medzi Trumpom a Bidenom nevedeli vybrať.)

Pomodliť sa a pobozkať výložky

Toľko slovenskí konzervatívci strašia liberálmi, že nevidia, akým ohrozením demokracie je autoritárske správanie ich obľúbenca. Pritom by si mali byť vedomí, ako už raz slovenskí politickí katolíci zlyhali.