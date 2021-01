Trump, ako ho poznáme

Všetkým, čo Trump predviedol, si prinajmenšom výrazne skomplikoval politickú budúcnosť.

7. jan 2021 o 20:20 Peter Schutz

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre to, čo sa stalo v stredu vo Washingtone, sú aj prívlastky ako nepredstaviteľné či neuveriteľné prikrátke. Isteže, od protestu Trumpových sympatizantov proti spočítavaniu voliteľských hlasov sa veľa mierumilovného nečakalo, ale vpád do Kongresu so štyrmi obeťami na životoch presiahol fantáziu všetkých insiderov.

Napriek jednomyseľnej zhode, že absolútny diel viny ide Trumpvi, ktorý cez twitter nie doslova, ale implicitne vyzýval na násilie – ako inak čítať, že „si nesmú nechať ukradnúť voľby“? - šokuje aj zlyhanie bezpečnostných zložiek.

To, že čelne proti predstave o tvrdosti americkej polície nechali besný dav „trumpovcov“ dobyť Kapitol (!!), a potom tam ešte plieniť a ohrozovať zákonodarcov, musí byť predmetom vyšetrovania aspoň tak ako podiel prezidenta.