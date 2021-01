Last minute impeachment

Niežeby si Trump nezaslúžil jeden vydarený impeachment, ale...

9. jan 2021 o 22:34 Peter Schutz

Článok pokračuje pod video reklamou

To, čo sa pred pár dňami zdalo ako hlas spenených emócií, naberá reálne kontúry. Demokratov pri príprave impeachmentu nezastavuje ani video, v ktorom Trump – veľmi neskoro – odsúdil vpád do Kapitolu a „pobúrený násilím, bezprávím a chaosom“ odkázal svojim priaznivcom, že „nereprezentujete našu krajinu“.

Súvisiaci článok Trumpovi hrozí ďalší impeachment Čítajte

Samozrejme, že po tom, čo dva mesiace kŕmil útočníkov fantáziami o „ukradnutých voľbách“ a zvolával ich do Washingtonu aj slovami „príďte, bude tu divočina“, je rating úprimnosti tohto videa rovný nule. Gesto akejsi veľmi oneskorenej ľútosti však vyslal.

Hrozbu ďalšej „podpory násilia a vandalizmu“ a „podnecovania nenávisti k samotnej vláde“, čím Nancy Pelosiová a ďalší argumentujú, to dosť relativizuje. Teda relativizuje na ten jeden týždeň, ktorý by Trumpovi zostal po najbleskovejšom impeachmente, aký si možno predstaviť - a to v prípade, že sa nájde 17 republikánov, ktorí sú potrební na dve tretiny v Senáte, čo nie je zďaleka isté.