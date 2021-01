Vybuchnú skôr Mochovce alebo šéf tajnej služby?

Pčolinský zaplavil médiá informáciami, ktoré prekvapivo nikoho nezaujali.

9. jan 2021 o 22:34 Miroslav Beblavý

Autor je bývalý poslanec NR SR

Predstavte si, že by šéf britskej tajnej služby MI5 poskytol rozhovor denníku Financial Times a rozostavanú jadrovú elektráreň Hinkley Point C označil za "megaproblém" z hľadiska bezpečnosti.

Určite by o tom informovali na titulke najvplyvnejšie svetové médiá ako New York Times či Le Monde a v britskej politike by sa strhol hurikán. Ak by aj nezasadla celá Snemovňa, tak minimálne príslušný parlamentný výbor by si predvolal ministrov aj samotného riaditeľa tajnej služby a snažil by sa prísť veci na koreň.

Jadrový megaproblém a rozpracovaní sudcovia

Slová riaditeľa by sa buď potvrdili, alebo by pravdepodobne stratil funkciu. Lebo vystrašiť verejnosť rečami o bezpečnostnom megaprobléme jadrovej elektrárne nie je žart.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský dal počas decembra interview asi každému médiu, ktoré prejavilo záujem. Na rad sa dostali nielen Markíza, Sme, Denník N, Postoj či Plus 1 deň, ale dokonca aj netky.sk a topky.

Išlo o zásadný prelom v doterajšej praxi, keď za tajnú službu komunikoval, alebo skôr nekomunikoval, jej hovorca.

Pčolinský toho novinárom porozprával vskutku dosť - okrem už spomínaného bezpečnostného megaproblému v Mochovciach hovoril aj o tom, ako má SIS aktuálne "v merku" minimálne 20 sudcov a že Číňania kupujú našim prominentom prostitútky.