Cesta onkopacienta k liečbe trvá 160 dní

Po nedostatku sestier a zdravotných pracovníkov nás asi najviac trápi práve zbytočná smrť.

12. jan 2021 o 10:12 Natália Spodniak

Autorka pôsobí v Americkej obchodnej komore v SR

Slovensko opäť zažíva strach z ďalšej vlny pandémie. Najviac azda tí, ktorým sa už niekoľkýkrát posunul termín operácie. Nie však akejkoľvek, ale tej život zachraňujúcej.

V prípade onkologických pacientov totiž platí, že pacient potrebuje rýchly chirurgický zákrok, aby sa choroba po tele pacienta ďalej nešírila.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pandémia však transformuje procesy a tlačí na efektivitu. Ukazuje nám, že veci sa dajú robiť inak.

Toto obdobie by malo byť poučením a spúšťačom zmeny. Totiž my všetci sa chceme po tomto ťažkom období zobudiť do krajiny s modernejšou zdravotnou starostlivosťou.

Pomoc musí byť včasná

Podľa údajov Európskej únie sa zdravie Slovákov zlepšuje len mierne. Po nedostatku sestier a zdravotných pracovníkov nás asi najviac trápi práve zbytočná smrť.

Ide o úmrtia, ktorým by sa dalo zabrániť, ak by boli procesy v slovenskom zdravotníctve nastavené inak.

“ Nemali by sme premeškať šancu rozumne investovať zdroje z fondov EÚ a plánu obnovy do inovácií v zdravotníctve. „

Ako? Tak, aby pomohli lekárom zvýšiť presnosť diagnostiky, minimalizovať riziko chybovosti, skrátiť čakacie lehoty a duplicitné vyšetrenia.

Procesy, ktoré by dokázali pacientovi rýchlo a efektívne pomôcť chorobu identifikovať a liečiť.

Aby sme na problematiku odvrátiteľných úmrtí upozornili, zisťovali sme, koľko štandardne trvá, kým sa pacient s podozrením na onkologické ochorenie dostane k liečbe. Toto číslo sme nenašli. Dovolili sme si ho v spolupráci s odborníkmi výboru pre zdravotníctvo vypočítať.