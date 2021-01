Ako sa stráca dôvera (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Pokus o prevrat v roku 2021

Ak budete nabudúce rozmýšľať nad tým, kam smerujú tie tony splaškov na internete a či sa nejako preklápajú do reality, zoberte si, ako v roku 2021 vyzerá pokus o prevrat v Spojených štátoch. Teda bohvie, či pokus o prevrat. Lebo - čo to vlastne bolo?

Článok pokračuje pod video reklamou

V Amerike bol totiž prezident, pre ktorého bol internet hlavným tlačovým orgánom – rovnako ako na Slovensku – a ktorý ten internet používal hlavne na to, aby povedal, kto všetko za to môže – rovnako ako na Slovensku. No a tento človek s mimoriadne dobrodružným vzťahom k pravde a vôbec realite prehral prezidentské voľby tak, že už ani nebolo o čom diskutovať – teda, samozrejme, s výnimkou internetu.

No a teda prehral, čiže potom sa dlho hľadal iný človek, ktorý to riskne a povie mu, že naozaj prehral; panovali totiž obavy, ako to zapadne do jeho verzie sveta a čo potom urobí.

No a tento teraz už odchádzajúci prezident urobil presne to, čo robia blázni a potom ešte deti, čiže sa odmietal zmieriť s realitou. V reálnom svete by to znamenalo jednosmerný lístok za oddychom v príjemnom prostredí, ale my už v reálnom svete nežijeme, čiže tento človek aj po prehre naďalej šíril bludy a spolu s ním ich šírili tisíce ďalších a milióny im verili.

Až prišiel deň, keď mal odovzdať moc, ale to sa už zišli tí ľudia, čo mu na internete uverili, a vtrhli do budovy a on ich v tom podporoval, veď na internet napísal, že je s nimi, no a nejakí ľudia pritom zahynuli a bolo to – čo vlastne?

Svoje víťazstvo dávali najavo tým, že sa po tej budove prechádzali a sadali si do kresiel a vykladali si nohy na stoly v kanceláriách ako boľševici v Zimnom paláci, no a hlavní boli traja, z ktorých jeden vyzeral ako Rasputin, druhý ako Frodo a ten tretí v strede bol oblečený v kožušinách a na hlave mal parohy.

A toto bol akože ten prevrat, to boli tí hrdinovia: stáli tam a zvíťazili, len ťažko povedať, nad kým a ako vlastne a čo vlastne chceli a ako sa s nimi dohodnúť. Ako presne sa totiž chcete dohodnúť s ľuďmi, ktorí úprimne veria, že všetko ovládajú kanibali a pravda je na internete?

Takto teda v roku 2021 vyzeral pokus o prevrat – alebo čo to vlastne bolo – a ten človek sa potom tváril, že za nič nemôže. Na jeho ospravedlnenie treba uviesť, že naozaj nemôže za to, že má v hlave blato, len bol štyri roky prezidentom Spojených štátov amerických, však áno.

Prechádzka po Bratislave

Ešte raz: ak nabudúce budete rozmýšľať nad tým, či sa to nejako preklápa do reality, zoberte si, že bývalý policajný prezident spáchal samovraždu, a to sa stalo tu, na Slovensku.

A z virológov, ktorí boli krátko predtým ešte hokejovými trénermi, sa teraz kývnutím čarovného prútika stali odborníci na samo- aj vraždy. A zo skorumpovaného policajta sa stal generál a už ho porovnávali aj so Štefánikom.