Ešte šťastie, že za Mečiara neexistoval Facebook (píše Ivan Mikloš)

Na rozdiel od Kapitolu, stará budova Národnej rady SR dobytá nebola a poslancov nebolo treba evakuovať.

11. jan 2021 o 10:02 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako prezident ekonomického think-tanku MESA 10

S nemým zdesením som sa minulý týždeň pozeral na to, ako stovky, možno tisíce Trumpových prívržencov vo Washingtone vnikajú do Kapitolu a plienia ho. Bol som v tej majestátnej budove niekoľkokrát, ale to, čo s úžasom sledoval v priamom prenose celý svet, nebol primárne útok na budovu, bol to útok na symbol.

Symbol slobody a demokracie, teda symbol toho najdôležitejšieho výdobytku ľudskej civilizácie, symbol toho, čo sme u nás dlho nemali a čo nám priniesol november 1989.

A práve na obdobie nie dlho po novembri 1989 a na podobný útok rozvášneného davu na inú budovu, tentoraz v Bratislave, som si v tejto súvislosti spomenul.

Lož ako pracovná metóda

Stal sa 23. apríla 1991 a s útokom na Kapitol 6. 1. 2021 má niekoľko veľmi zaujímavých podobností a analógií. Práve v tento deň na konci apríla 1991 bola (po odvolaní Vladimíra Mečiara z funkcie predsedu vlády) vymenovaná nová vláda na čele s Jánom Čarnogurským.

Na protest proti odvolaniu Mečiara odstúpili aj viacerí ministri, medzi nimi aj minister privatizácie Augustín Marián Húska, namiesto ktorého Verejnosť proti násiliu navrhla vymenovať za ministra privatizácie mňa.

Hlasovať o vymenovaní nových členov vlády mala Slovenská národná rada (vtedajší parlament Slovenskej republiky, ktorá bola časťou československej federácie).

Prišiel som na hlasovanie, ale do budovy parlamentu (sídlil vtedy ešte v starej budove na Župnom námestí) som sa nevedel dostať, pretože priestor pred ním bol obsadený tisíckami Mečiarových skalných prívržencov, ktorí protestovali proti jeho odvolaniu a vymenovaniu novej vlády.

Budovu sa pokúšali dobyť, nakoniec sa im to nepodarilo, poškodili len hlavné dvere, ktoré sa snažili preraziť baranidlom a porozbíjali všetky okná. Do budovy ma nakoniec ochrankári previedli zozadu a vláda bola vymenovaná.

Takže na rozdiel od Kapitolu, stará budova Národnej rady SR dobytá nebola a poslancov nebolo treba evakuovať. Napriek tomu je však podobností medzi týmito udalosťami viac ako rozdielov.