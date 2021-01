Predbiehanie je otázka vkusu

Cibulková si to odniesla za všetkých.

11. jan 2021 o 19:28 Peter Tkačenko

Človeku je Dominiky Cibulkovej až ľúto. Pravda, jej príbeh, ako sa s manželom prechádzali po nemocnici a znenazdajky im personál ako danajský dar nanútil vakcínu, pripomína vtip o prichytenom pytliakovi s jelenčekom na pleci. (No toto, jeleň! A aký prítulný!)

Lenže takých prípadov sú zrejme stovky. Jednak sa tomu nikdy celkom zabrániť nedá a potom, ministerstvo zdravotníctva na to vytvorilo ideálne podmienky, keď nemocniciam dalo voľné ruky, aby si vyberali svojich „influencerov“.

Zlomyseľník by tiež neopomenul, že to bol predseda vlády, kto ako prvý normalizoval uprednostňovanie na základe konexií, respektíve srdiečkovej ankety na svojej facebookovej stránke.

Od ministerstva zdravotníctva treba žiadať poriadok v tom, kto dostane vakcínu prednostne. Lenže napokon je to na každom z nás. Niekto sa odmieta predbiehať, lebo sa mu to bridí, inému sa prihovorí svedomie, tretiemu aspoň strach z hanby. Sú to trochu rôzne emócie, ale v jadre je to vec vkusu.

Niekto ho má a niekto nemá.