Zakázať Trumpa nestačí

Informačné revolúcie končievajú tými spoločenskými.

13. jan 2021 o 10:22 Tomáš Prokopčák

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako dobrá správa. Sociálne siete rušia účty Donalda Trumpa aj jeho najbláznivejších podporovateľov, platformy zakazujú aplikácie, ktoré používajú rasisti a agresívni konšpirátori na koordinovanie svojich útokov.

Lenže ani nie tak hlboko sa ukrýva oveľa zložitejší problém. A je možné, že už sa nedá napraviť.

V prvom rade: informačné revolúcie vždy priniesli spoločenské napätie, ktoré aj v minulosti viedlo k spoločenských revolúciám, často násilným. A po druhé: sociálne siete nestvorili rasizmus ani nenávisť, aj keď slúžia na ich šírenie.

To prvé je totiž takmer dejinný zákon. A to druhé je súčasťou človeka ako druhu.

Sociálne siete však stvorili Trumpa. A ak nie jeho, stvorili by niekoho podobného. To nie je chyba v systéme, to je nevyhnutný dôsledok toho, ako fungujú. Nech už všetci tí zuckerbergovia klamú akokoľvek, zmyslom ich podnikania je obchodovať s bielym mäsom. Oni predávajú ľudí, presnejšie, predávajú ich pozornosť zadávateľom reklamy.