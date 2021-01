Matovič sa chváli, že predbehol Smer

Ak nič iné, zrušme aspoň antigénové „priepustky na slobodu“.

12. jan 2021 o 14:33 Peter Tkačenko

Na úvod trochu matematiky. Dávnejšie nám Igor Matovič vyjavil, že podľa „odhadu odborníkov“ Smer rozkradol tridsať miliárd eur. Vzhľadom na dvanásť rokov vlády to teda vychádza na čosi vyše dvesto miliónov mesačne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obstojné, ale keď to porovnáme s jeho vlastnými kalkuláciami, že neschopnosť vlády v krízovom období nás za tri mesiace vyjde na miliardu, Smer zostane ďaleko v poli porazených.

A pokiaľ ide o odvrátiteľné úmrtia, tam za rovnaký čas vláda podľa Matoviča splnila rovno celoročnú kvótu.

Zlomyseľník by isto povedal, že premiér si s obľubou vymýšľa, a nie je dôvod, aby to tentoraz bolo inak. To môže byť pravda, ale v tom najdôležitejšom má tentoraz Matovič pravdu: jeho vláda má skutočne na svedomí množstvo životov a veľké materiálne straty.