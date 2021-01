Začnite písať knihu. Teraz

Autorka je režisérka

Teraz hneď. Začnite písať knihu. Viete, čo je in medias res? Prejsť rovno k jadru veci. Tak teda začnite in medias res. A opíšte najsilnejší zážitok svojho života, ten, ktorý vás ovplyvnil, zmenil beh udalostí, odhalil z vašej povahy alebo z povahy sveta niečo, o čom ste dovtedy nevedeli.

Možno vás opis tej udalosti privedie k ľuďom, ktorých máte najradšej alebo ktorí sú pre vás dôležití, možno sa tá udalosť týka toho, čo sa deje práve teraz. Tak to opíšte.

Pokračujte. Chronológiou sa netrápte, zaujímavejšia je kauzalita, niekedy spolu súvisia veci alebo ľudia roztrúsení v našom živote naprieč desaťročiami, niekedy si až po rokoch uvedomíme, prečo bolo nejaké rozhodnutie určujúce alebo v súvislosti s akým zdanlivým nešťastím nám niečo iné vyšlo.

Píšte o tom, čo ste dokázali odpustiť – sebe alebo iným. Píšte o tom, čo vám robí najväčšiu radosť a v čom nachádzate zdroj sily. Píšte o tom, za čo ste vďační a čo vás najviac udivuje.

Píšte, v čom sa vaši rodičia mýlili a kedy na ich rady myslíte najviac. Píšte o tom, čo je podľa vás vašou úlohou v tomto živote práve teraz. Píšte, aký bol váš najzvláštnejší a najduchovnejší zážitok a tiež, kedy ste sa nevedeli prestať smiať a kedy plakať. Píšte.

Dve strany alebo desať riadkov

Nezbláznila som sa. Myslím to úplne vážne. Keby každý z vás, ktorí čítate tento text a nezahodili ste ho po prvých slovách, začal dnes písať svoju knihu a keby vydržal písať celý rok, vznikne niekoľko tisíc jedinečných záznamov životov.

Mužov aj žien, mladších aj starších, intelektuálov aj praktikov, optimistických aj skľúčených, ľudí striedmych a stručných, aj rozšafných a kvetnatých, s fantáziou, aj presne sa držiacich reality. Nemuseli by to byť hrubé knihy, niektoré by mali možno len 50 strán. Iné aj 700.