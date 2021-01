Pre niektorých má od hlavy očistená polícia presne tú istú rybiu arómu.

13. jan 2021 o 16:24 Zuzana Kepplová

Na tomto priestore sotva rozprestrieme plnokrvné vysvetlenie, čo je to štrukturálny rasizmus, o ktorom sa hovorí v súvislosti s prístupom polície najmä za Atlantikom.

Nám úplne postačí rozhliadnuť sa, ako polícia vymáhala pandemické nariadenia na manifestáciách od rečníkov bez rúšok. Zrazu sa Policajný zbor menil na uvážlivú mašinériu, veď to nejde len tak vytasiť blok a pokutovať!

V prípade akéhosi Hudáka z Moldavy, ktorý vyšiel z okresu za vykurovacím drevom, to však išlo. A ešte ako!

Pozornosť budí najmä výška pokuty. Tu sa hneď ponúka aj taká úvaha, že pol tisíca - ak by to aj nebola suma z brucha - je v istej situácii likvidačná. Mohli by sme preto do budúcnosti špekulovať, či pokuta nemá zohľadňovať aj situáciu adresáta. O to viac sa derie podozrenie, že trest mal poriadne štípať.

Nuž, pre niektorých má od hlavy očistená polícia presne tú istú rybiu arómu: smrad nespravodlivosti.