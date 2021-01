28 rokov v SME: Dôležitosť tradičných médií je čoraz evidentnejšia

Čoraz ťažšie sa mi píše o výročiach. Všetko z minulosti denníka SME som už vlastne napísal vo svojej knihe a budúcnosť neviem predpovedať. Tentoraz je to však naše prvé výročie v ére covidu.

Práve o pandémiu a informácie o covide ste prejavovali celý minulý rok mimoriadny záujem. Bol to ťažký rok pre nás všetkých. Sme už unavení z toho večného strachu, potreby zodpovednosti, rúška na ústach a nemožnosti vrátiť sa k normálnemu životu. Poznáme čoraz viac pozitívne testovaných a, žiaľ, už aj obete.

Veríme, že civilizovane prekonáme aj túto krízu (čo iné nám ostáva) a čoraz intenzívnejšie si uvedomujeme, že táto situácia nemá jednoduché riešenia. Doteraz to boli neľahké rozhodnutia o zákazoch a plošných testovaniach.

Teraz sa však dostávame do najdôležitejšej fázy boja s covidom, keď sa ukáže schopnosť jednotlivých vlád zorganizovať vakcináciu obyvateľstva. Rýchlosť očkovania by dnes mala byť prioritou všetkých štátov a vlád.

A v takejto atmosfére oslavujeme naše výročie. Denník SME vychádza 28 rokov. V roku 1993 založila partia mladých ľudí noviny na protest proti ovládnutiu ich materského denníka Smena Mečiarovou administratívou. Prvý raz sme vyšli 15. januára 1993.

Z pôvodnej zostavy dnes pracujú vo vydavateľstve už iba piati ľudia. Ale mnohí redaktori, ktorí prešli chodbami denníka SME, zastávajú spoločensky významné posty alebo dodnes pracujú v iných médiách.

Kto vlastne sme?

Rôzni ľudia nás vidia a volajú rôzne, od politikov po občasných spamerov a hejterov, ktorých menovať by znamenalo vyzdvihnúť ich do kategórie: hodný pozornosti.

Od mnohých sa dozvedám vulgarizmy na niektorých mojich kolegov až po odporúčania, koho by mala polícia zavrieť do väzenia vrátane mňa. Nie, táto veta nie je nijaký tajný QAnon signál, že sa chcem stať veliacim dôstojníkom čitateľov združených okolo konšpiračných webov.

Pre niektorých, ako pre spisovateľa Štefana Moravčíka, sme smetiari, nakoniec sme na tom v minulosti postavili aj jednu z našich úspešných reklamných kampaní. Pre iných sme partia, ktorá má monopol na pravdu, talibanisti podľa bývalého premiéra Roberta Fica.

Penťáci podľa Igora Matoviča. Skupinári podľa Mikuláša Dzurindu. Každý nás vidí inak a každý nás chce niekam zaradiť.

Vlády odchádzajú a my zostávame, chcelo by sa víťazoslávne vykríknuť a dodať nejaký latinský citát, aby veta vyznela vzletnejšie a vzdelanejšie. Ale keď sa pozrieme na výskumy a reálne čísla, vidíme, že pomaly odchádzame aj my, aspoň v printovej forme. Naopak, online podoba našich novín, ktorú sme čitateľom ukázali prvý raz koncom roka 1994, zažíva už desaťročie svoj boom.

Sledujeme sa navzájom, vy nás a aj my vás, robíme si prieskumy spokojnosti s našou prácou, snažíme sa zistiť vaše očakávania a vieme aj, ktorých autorov preferujete, či už ide o Petra Schutza, Petra Tkačenka, Zuzanu Kepplovú, Beatu Balogovú, Jakuba Fila, Tomáša Prokopčáka, Michala Havrana, Sama Marca, Zuzanu Kovačič Hanzelovú, Ondreja Podstupku, alebo Adama Valčeka.

Bohatšie a pestrejšie čítanie

Aj preto sa vám snažíme prinášať nové veci a tento mesiac dopĺňame profil printových vydaní SME, aby sme vám ponúkli pestrejšie a bohatšie čítanie.



A tak už od tohto víkendu v novinách nájdete regionálny pondelok, športový utorok, praktickú stredu, kultúrny štvrtok, tematický piatok a víkendové čítanie s časopisom na sobotu.

V pondelok ostáva príloha regióny. Je to oblasť, v ktorej je naše vydavateľstvo najsilnejšie na Slovensku, lebo do nášho portfólia patrí sieť regionálnych denníkov Korzár a novín MY.

V utorok nájdete tradične športovú prílohu, pričom na webe rozbiehame od budúceho týždňa v spolupráci s Futbalnetom a Slovenským futbalovým zväzom nový športový portál športnet.sk.

V stredu vám prinesieme ďalších 52 tematických aj praktických príloh. Štvrtok bude kultúrny, okrem prílohy TV oko nájdete vo štvrtok v novinách prílohu Fórum, ktorú presúvame od februára zo soboty do štvrtka, ďalej mesačník Kultúrny život, Magazín o knihách a predstavíme vám aj náš anglický projekt The Slovak Spectator vo forme prílohy v anglickom jazyku.

Piatok bude tematický a v sobotu vám prinášame čítanie SME na celý víkend s časopisom, ktorý dostanete vložený do víkendového denníka SME.

Časopis a noviny, vyše 80 strán, budú stáť v stánku 1,90, pričom cena pre celotýždňových predplatiteľov sa nemení. Pravidelne budete dostávať tituly Lišiak, Historická revue, Sme ženy a Index. V ostatné dni bude cena novín 1 euro.

Spoločnosť potrebuje tradičné médiá

Ale späť k čitateľom a prieskumom. Vyše 40 percent internetovej populácie, ale najmä mladých ľudí, považuje za svoj primárny zdroj informácií facebook, hoci ten stále neprodukuje žiadny vlastný novinársky obsah.

Napriek tomu sa platforma stáva pre mnohých ľudí médiom, a tak by sme sa k platformám aj mali správať. Google mi zas ponúkne moderný radiátor, pretože nedávno som sa rozprával s manželkou o tom, prečo nemáme v kúpeľni rebrový radiátor, keďže si naň chce vešať uterák.

Sú to úžasné technológie, ktoré sú populárnejšie ako samotné médiá a priniesli ľudstvu mnoho dobrého a mnoho dát, ktoré sú nám zároveň schopné ukázať, aká je v skutočnosti mentálna úroveň našich spoločností a ako veľmi sú tieto spoločnosti štruktúrované a, áno, aj rozdelené do rôznych bublín. A nie je to vždy optimistický pohľad, po útoku na americký Kongres už aj v materializovanej podobe.

Dali sme populácii nástroj v podobe internetu a sociálnych sietí a ona nám ukázala portrét Doriana Graya a správu o frustrácii. Je dnešné spoločenské napätie len výrazom sociálnej nerovnosti?

Ide len o subjektívne vnímanie reality neúspešnými ľuďmi, ktoré môžeme ignorovať ako úlet obmedzenej vrstvy spoločnosti, alebo musia spoločnosti niečo aktívne urobiť, aby došlo k zmene a demokracie nezačali smerovať k populizmu a soft diktatúram. Sú naše spoločenstvá primárne nastavené na ekonomický a intelektuálny výkon naozaj príliš náročné, dá sa zmeniť dominancia ekonomických aspektov v živote ľudí?

Všetko treba logicky a racionálne analyzovať, aby sme mohli pracovať na zlepšení podmienok nášho života a aby sme nakoniec mohli vyslať civilizáciu spoznávať vesmír s pozitívnymi posolstvami. Aj to je, s trochou zveličovania, úloha našich novín.

Nechcem neustále zdôrazňovať význam štandardných médií, ich zmysluplnosť v spoločnosti je čoraz evidentnejšia, ale chcem vyzdvihnúť najmä to, že redakcia pripravuje noviny s pocitom zodpovednosti už 28 rokov.

A vy, naši čitatelia, podporujete túto žurnalistiku platbami za náš obsah, či už v printe, alebo v online priestore.

Ďalšie dekády spolu s vami

Čas plynie s nami i mimo nás a my nemáme šancu obrátiť ho ako reverzný tok, starneme a raz tu nebudeme ani my, ani vy.

Sledujem, koľko úžasných nových projektov vzniká a preto som rád, že v tvrdej konkurencii obstáli noviny, pri ktorých zrode som stál ako dvadsiatnik a už o chvíľu budú šliapať svoju štvrtú dekádu.

O to viac ma teší, že nás naši čitatelia podporujú na webe a v minulom roku sme presiahli 53-tisíc digitálnych predplatiteľov, návštevnosť webu dosiahla 2,6 milióna používateľov a v tlačenom vydaní si nás kupovalo denne približne 20-tisíc čitateľov.

Mali sme za tie roky rôznych minoritných akcionárov, ktorí prichádzali a odchádzali, ale ten majoritný – Prvá slovenská investičná skupina, stál pri nás od začiatku a verím, že to tak bude aj v ďalších rokoch.

Ďakujem vám, našim čitateľom, že ste ostali s nami, verím, že vám takisto prinášame nejakú signifikantnú hodnotu a dúfam, že spolu s vami má značka SME šancu prežiť aj ďalšie dekády.