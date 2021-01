Ak by sa Fico a Pellegrini chceli vrátiť, nerobili by to lepšie (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Začnime zľahka, na politickej periférii, medzi bláznami, u fašistov a Fica.

Fašista a poslanec Schlosár napríklad povedal, že pandémiu treba brať s nadhľadom, tiež fašista a tiež poslanec Kočiš povedal, že sa treba opierať o fakty z internetu, no a fašista a dlaždič Mazurek povedal, že vakcína nie je riešenie. No a prehovoril aj fašista a poslanec Krúpa, asi aj prvýkrát za päť rokov.

A vyšlo najavo, že sledovali novinárku Moniku Tódovú a kedysi premiér Fico napísal článok, v ktorom použil informácie, čo vyzerali presne tak, ako keby ju sledovali, ale potom povedal, že o tom nič nevie, takže to celkom určite bola pravda.

A pri otázkach na majetok sa smial a pri otázkach na frajerku povedal, že je aspoň normálny a na ženy a pri otázkach na Dominikánsku republiku povedal, že podľahol reklame v denníku SME.

Lenže to sú taľafatky, vlastne je to ešte tá vtipná časť.

Môžu za to všetci (ostatní)

V Rakúsku odstúpila ministerka, lebo mala falošný titul zo Slovenska, no a volebná líderka Šofranko povedala, že to je pekné a správne. A premiér predtým povedal, že ak bude môcť, vzdá sa svojho titulu, ktorý je tiež falošný, ale teraz povedal, že sa ho vzdá, až keď sa svojho vzdá aj minister Gröhling, lenže minister Gröhling povedal, že sa nevzdá, takže to bolo vyriešené.

A premiér prišiel s grafom, že treba plošne testovať: máme totiž už tri týždne lockdown – čo nebola pravda – a 4 300 mŕtvych – čo asi tiež nesedelo – a môže za to Sulík, ktorého by aj odvolal, ale to by potom zase Sulík povalil vládu, aj keď hovorí, že nie.

A Sulík mu na revanš poslal obrázok zo Simpsonovcov, čiže aj premiér potom poslal obrázok zo Simpsonovcov jemu a priložil infantilnú básničku, no a potom ešte odpisoval na facebooku tínedžerom.