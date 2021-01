Prečo vykázanie Trumpa zo sietí nie je cenzúra

Je to jednoduché: obri sociálnych médií musia mať väčšiu redakčnú zodpovednosť.

17. jan 2021 o 18:17 Benjamin Cunningham

Twitter, facebook a youTube zakázali Donaldovi Trumpovi zverejňovať nové príspevky, čo viedlo v niektorých kruhoch k obvineniu z cenzúry. Ale je to presne opačne: obri sociálnych médií musia mať väčšiu redakčnú zodpovednosť za to, čo sa šíri v ich sieťach.

Facebook nie je štátny nástroj. Je to súkromná webová stránka a ako taká má právo určovať, čo sa na nej objaví. Požiadať ich, aby zverejnili niečí názor, ​​sa nelíši od zákona, ktorý by ma nútil vydať vaše názory na mojom blogu.

Aj keď je problémom, že sme prepustili verejnú sféru niekoľkým silným spoločnostiam, riešením je žiadať facebook, aby reguloval svoj obsah viac - nie menej.

Keby SME zverejnilo názorový text plný klamstiev, ktoré by viedli k vražde, malo by to právne následky. To isté by platilo pre bilbordovú spoločnosť, ktorá by predávala reklamu podnecujúcu násilie. Prečo sú teda veľké spoločnosti pôsobiace v sociálnych sieťach vyňaté z rovnakých pravidiel?