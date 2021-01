Kto by riskoval návrat v takejto situácii?

Návratu Alexeja Navaľného do Ruska sa nedá rozumieť.

17. jan 2021 o 21:26 Peter Schutz

Návratu Alexeja Navaľného do Ruska sa nedá rozumieť. Ani nie preto, že rovno z letiska ho eskortovali do väzenia. To by sa ešte dalo vysvetliť (extrémnou) špekuláciou, že uväznenie posilní jeho reputáciu martýra, ktorý – na rozdiel trebárs od takého Kasparova – sa nebojí vrátiť do jamy levovej (Putinovej), aby na tvári miesta bojoval za svoj ľud.



Navaľnyj sa však vracia do krajiny, ktorej vedenie sa ho pokúsilo umlčať naveky. Na jeho otrave jedom novičok tri roky pracoval špeciálny tím FSB, až ju uskutočnil. Teda pokus. Keby to tvrdil len sám Navaľnyj, dalo by sa to teraz spochybniť, avšak investigatívny tím Bellingcat, ktorý dospel po dlhom pátraní k rovnakému záveru, sa určite nemýli. Ani západné tajné služby.



Teória, že práve preto si Kremeľ nedovolí ešte raz siahnuť mu na život, je extrémne vratká. Kto by to už riskol? Navaľného návrat takto skôr ide na ruku Putinovej propagande v zmysle, že nič mu nehrozí, čo on dobre vie.