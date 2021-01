Frustrácia neodíde s Trumpom

Fakty patria každému, názory patria jednotlivcom.

19. jan 2021 o 9:10 Věra Jourová

Autorka je podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť

S novým americkým prezidentom Joeom Bidenom musíme spolupracovať a spojiť sily, aby sme vytvorili jednotné pravidlá, ktoré budú odrážaať naše demokratické hodnoty. Na oboch stranách Atlantiku rastie zhoda, že veľké technologické spoločnosti – Big Tech – nastoľujú problémy, ktoré môžu ohroziť naše demokracie a malo by zmysel, keby sme hľadali spoločné riešenia.

Stále sme šokovaní tým, čo sa stalo v Spojených štátoch. Nemôžeme si však dovoliť byť dnes šokovaní, a zajtra na to zabudnúť. My, obhajcovia demokracie, sme sa naivne domnievali, že demokracia sa spolu so svojimi hodnotami a slobodami ubráni sama.

Máme veľmi konkrétny, ale zároveň tragický dôkaz, že to tak nie je, a že mnohí ľudia stratili dôveru v demokratické inštitúcie. Takisto vieme, že digitálna sféra vytvára príležitosti a zároveň aj obrovské riziká pre demokracie, a že nastal správny čas nastaviť v digitálnom priestore určité pravidlá.

Americká vzbura ohrozuje aj nás

Fakty patria každému, názory patria jednotlivcom. Schopnosť rozlišovať jedno od druhého bola oslabená a náznaky toho, čo sa stalo v Spojených štátoch, môžeme vidieť aj v Európe.

Náprava nastane len vtedy, ak bude existovať dôvera vo vedu, inštitúcie a spoločnosť.

Hlavná pozornosť sa teraz upriamuje na úlohu Big Tech. Aj oni umožňujú rozkvet konšpiračných teórií.

Zarábajú, okrem iného, na dezinformáciách a dovoľujú aktérom s podlými úmyslami sledovať ich hospodárske alebo politické ciele. Vyhýbajú sa zodpovednosti a ovplyvňujú našu demokratickú diskusiu, alebo ju dokonca môžu kontrolovať.

To, že môžu zrušiť účet amerického prezidenta na svojej sieti na základe nejasných kritérií a bez príslušného dohľadu, môže byť pre slobodu prejavu nebezpečné. Aj keď som presvedčená, že bolo nutné reagovať na to, ako prezident Trump nezodpovedne podnecoval k násiliu, je zrejmé, že takto sa nedá pokračovať ďalej.