Prečo ja? Pýta sa matematik po zásahu moci

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Ruská opozičná celebrita Alexej Navaľnyj dostal tridsať dní väzenia. Zatiaľ. Potom sa rozhodne, či v nejakej peknej sibírskej trestaneckej kolónii strávi roky, prípadne chvíľu, alebo ho prepustia.

Píše o tom celý svet. Na prvých stránkach Le Monde aj Financial Times sú články o osude vodcu ruskej opozície, fotografie jeho tváre s prenikavým pohľadom muža, ktorý vie, čo chce. Moc je lákadlo, ktoré dokáže prekonať aj strach.

Len málokto zaznamenal, že sa v pondelok v Moskve odohrával ešte jeden súd. Stál pred ním krehký nesmelý mladík s výrazom štvanej lane.

Šesť rokov v trestaneckej kolónii

Volá sa Azat Miftachov a je ašpirantom na matematickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity. Golovinský mestský súd ho poslal na šesť rokov do trestaneckej kolónie za to, že rozbil okno v kancelárii Putinovej vládnej strany Jednotné Rusko v Onežskej ulici v ruskom hlavnom meste.

Bola s ním Jelena Gorbaňová a Andrej Ejkin, podľa súdu bol však Azat hlavou gangu, a preto dostal najvyšší trest. Jelena a Andrej vyviazli s podmienkou. On, chlapec s kučeravými vlasmi a takmer anjelskou tvárou, bude potrebovať veľa šťastia, aby tých šesť rokov v kolónii v zdraví prežil.

Jeho proces, na rozdiel od Navaľného, nikto nesledoval. Zaňho nebude svet hroziť sankciami. Iba dvetisícpäťsto kolegov matematikov z pätnástich krajín spísalo petíciu, v ktorej žiadalo jeho oslobodenie.

Sami neverili, že to na niečo bude. A mali pravdu. Miftachov pôjde sedieť a žiadny hlas matematického spoločenstva na tom nič nezmení. Navyše, podľa ruského denníka Novaja gazeta hrozí, že mu prišijú ešte niečo navyše – prípad doma vyrobenej bomby z neďalekej obce Balašicha.

Príbeh jedného zločinu a niekoľkých trestov

Stalo sa to 30. januára 2018. Niekto rozbil okno a vhodil dymovnicu do kancelárie vládnej strany Jednotné Rusko v moskovskej mestskej časti Chorvino a poškodil kúsok linolea. Členovia strany, ktorá skladá účty priamo prezidentovi Putinovi, prišli do práce a žasli. Škodu vypočítali na 48-tisíc rubľov.