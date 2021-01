Žilinka vykročil ľavou

Rozpustenie Honzovho úradu sa nezdá ako dobrý začiatok perestrojky na prokuratúre.

19. jan 2021 o 14:58 Zuzana Kepplová

Od Maroša Žilinku ako nového generála na prokuratúre sa ani nečakalo iné než perestrojka. Je však značne netradičné zamieriť so zbíjačkou práve na oddelenie, ktoré má výsledky.

Hovoríme o protiextrémistickej sekcii špeciálnej prokuratúry, ktorú Žilinka uvažuje zmenšiť a priradiť k iným trestným činom, prípadne rozpustiť do okresov (presnú predstavu ešte nepoznáme).

Pozorovateľ sa môže čudovať, že by prvé kroky generála mali viesť k zrušeniu oddelenia Tomáša Honza, ktorý s ním súťažil o post a ako jediný tiež získal v parlamente hlasy – aj keď ostal ďaleko za víťazom. Odvahu kandidovať na šéfa GP Honz azda nabral práve na základe výsledkov práce v tomto úrade, prečo podľa Žilinku nestoja za reč a stoja za rozpustenie, si pýta aj bližšie objasnenie.

A to aj z toho pohľadu, že získanie expertízy na extrém čosi stálo a vyhodiť to do koša ako nadbytočné či nafúknuté by nebolo hospodárne a úctivé k, ehm, ľudským zdrojom.