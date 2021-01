Púšťaj svoj chlieb po hladine

S každou ďalšou tlačovkou vlády si spomeniem na biblickú knihu Kazateľ.

19. jan 2021 o 16:22 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Poznáte to, síce ste niečo vyštudovali, prípadne v tom máte roky praxe, ale na sociálnych sieťach vždy môžete naraziť na niekoho, kto to „vie“ lepšie, hoci nemá vzdelanie ani skúsenosti.

Stáva sa to všetkým, bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobia. Len mám pocit, že humanitné odbory na tento nešvár trpia trochu viac. Azda je to tým, že keď nedokážeme opraviť či vytvoriť niečo mechanické, tak skôr či neskôr prídeme do bodu, v ktorom musíme uznať prehru.

Ale keď máme na spoločenskú tému nejaký „názor“ a odmietame používať výrokovú logiku či overovať fakty, zostáva tento „názor“ nezmenený. Pokiaľ tým nikoho neohrozujeme či neobmedzujeme, tak sa vlastne nič nedeje, len pred rozumnejšími ľuďmi vyzeráme ako hlupáci.

Osobne som tomu nikdy nerozumel. Keď sa mi pokazí auto, dávam ho opraviť v servise, kde autám rozumejú. Keď sa mi pokazí počítač, riešenie je rovnaké. Keď si nie som istý svojím zdravotným stavom, poradím sa s lekárom.

Ak niečomu nerozumiem, nechám si to rád vysvetliť. Tak nejako som sa naučil, že sa treba spoliehať na odborníkov. V poslednom čase si čoraz častejšie hovorím, že by bolo super, keby to tak mali všetci. Mohli by sme sa navzájom dosť naučiť.