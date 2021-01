Po Trumpovi sa zdá správnejšie nezamieňať si demokraciu s Amerikou.

21. jan 2021 o 18:15 Zuzana Kepplová

Počas toho, čo Lady Gaga spievala americkú hymnu a istá Amanda Gorman blahorečila vo veršoch, divák mohol mať pocit, že toto je návrat k Amerike, akú poznal.

Joe Biden predsa tvrdil počas útoku trumpovských podporovateľov na Kapitol, že „toto nie je Amerika“. Taká Amerika, ktorá predstavuje politický ideál, systémový vzor a mravný kompas, tá by nemohla vpadnúť v bagančiach do Kongresu.

Článok pokračuje pod video reklamou

A Biden si je istotne dobre vedomý tohto stotožňovania USA s mustrou pre svetové demokracie, inak by nemohol tvrdiť, že udalosti na Kapitole boli neamerické.

Podľa správnosti: priečili sa priam fyzikálnym zákonitostiam demokracie, ku ktorým patrí uznať volebnú porážku. Takéto konanie teda bolo vrcholne nedemokratické – okrem toho, ako nevkusne pôsobil Trumpov odlet do Mar-a–Lago bez podania ruky súperovi, ktorému to nijako neuľahčí misiu zmieriť krajinu -, no nebolo to neamerické.