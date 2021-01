Nech si spravia referendum

Životnosť pravdy momentálne neprekračuje horizont niekoľkých dní.

22. jan 2021 o 10:13 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Tak ako, zbierame tie podpisy za referendum, alebo spíme? Lebo ak sa má Pellegrini chopiť moci najneskôr na jeseň, naťahovať petíciu do jari nie je riešenie. Zima či mráz, už ani sekunda nesmie vyjsť nazmar.

Druhý front je oveľa živší. Najnovšie tam Sulík vlastnú vládu obvinil z klientelizmu, berte si príklad. Čajík do termosky a šup do služby! Na chodníku prestrieť stolček, porozkladať hárky. Bol by v tom čert, aby vám to nepodpísali všetci.

K referendu sa ešte vrátime, teraz len krátka odbočka. Sledujúc dianie u nás i vo svete, človek nemôže nevidieť, že skoro všade je to v princípe rovnaké. Len sa to prelieva. Raz je zle tu, raz niekde inde. Potom sa to v jednom chotári uprace, ale čísla zas vyskočia o dolinu ďalej.

To isté sa deje na lokálnej i globálnej úrovni. Z víťazov sa stávajú porazení, z porazených víťazi. Ale len kým sa to všetko opäť nezmení, a pretože sa to mení neustále, argumentovať akýmikoľvek rebríčkami či grafmi takmer úplne stratilo zmysel.