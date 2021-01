Prečo u Mičovského ešte neobsadili post šéfa PPA

Hľa, nekradnutie na vládnutie nestačí.

22. jan 2021 o 11:51 Gábor Csicsai

Autor je bývalý štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva za Most-Híd

Ktorý zo súčasných elitných politikov povedal, že stačí len nekradnúť a pôjde to? S prvou časťou výroku plne súhlasím s dodatkom, že ktorí tak urobili, tých by spravodlivý trest nemal minúť.

Druhá časť je však nezmysel, dokonca je to škodlivá propaganda pre občanov štátu, ktorí môžu nadobudnúť pocit, že štát dokáže riadiť každý blbec, a s funkciou rozdávajú aj rozum.

Politickí nominanti, ministri by mali mať svoje jasné predstavy rozvoja danej oblasti aspoň na niekoľko rokov, keď nie na niekoľko desaťročí.

To, čo sa robí na “pôde”, už patrí do kategórie grotesky. Šéf rezortu je pravdepodobne výborný lesník, ekobojovník či bojovník s korupciou. Isto je aj dobrý človek, lenže to k spokojnosti ľuďom žijúcim z pôdy nestačí. Tí musia mať jasné pravidlá, dlhodobú koncepciu rezortu, lebo gazdovanie je beh na dlhé trate.

Po roku pôsobenia nového vedenia (štvrtina vládnutia je preč), v období, keď sa v Bruseli prijímajú nové projekty, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska agentúra (SPPA) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sú stále bez šéfa. A ministerstvo v oblasti personálnej politiky len diery pláta.