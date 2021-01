Si Čech? Budeš jesť len české potraviny (český zápisník)

Začína sa festival absurdného populizmu pred voľbami do Snemovne.

22. jan 2021 o 12:39 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam Zprávy

Českou Poslaneckou snemovňou už prešli pozoruhodné hlúposti. Medzi tie najabsurdnejšie sa navždy zaradí zákon o povinných kvótach na české potraviny v obchodoch nad štyristo štvorcových metrov, ktorý poslanci schválili v stredu.

Nesplniteľný zákon

Poďme si však hneď povedať, že tento nezmysel nikdy nebude platiť. Zásadne odporuje princípom EÚ, takže už proti nemu protestovala Európska komisia.

Nikdy by nemohol prejsť cez Ústavný súd a to, čo by mal zaviesť, by znamenalo len prudké zdraženie pre zákazníkov.

Samozrejme, popritom by z regálov zmizli niektoré druhy tovaru. Pretože požiadavka na päťdesiatpäť percent domácej proveniencie v českých obchodoch v budúcom roku, a postupne až sedemdesiattri percent v roku 2028, je jednoducho nesplniteľná.