Sociálne siete musíme upratať navždy

Algoritmy sociálnych sietí sa dajú zmeniť tak, aby šírili overený obsah.

25. jan 2021 o 9:46 Vladimír Bilčík

Autor je europoslanec za stranu Spolu/EPP, člen výboru pre dezinformácie v Európskom parlamente

Útoky a násilné vniknutie protestujúcich do budovy amerického Kongresu sa zapíšu do čoraz dlhšieho zoznamu udalostí, v ktorých sa zdanlivo virtuálne javy a postavičky z internetu zhmotnili do fyzického sveta a začali ho ničiť.

Bezprecedentné je aj to, akým spôsobom na tieto udalosti zareagovali platformy sociálnych sietí, ktoré svojím rozhodnutím od stola prakticky „vypli“ úradujúceho amerického prezidenta v online priestore.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď ítečkári vypínajú prezidenta

Nielenže Facebook, Twitter a Snapchat zrušili Trumpov účet, Apple, Google a Amazon dokonca zrušili celú protrumpovskú platformu Parler. Technologické giganty dokážu totiž rušiť nielen konkrétne účty, ale aj celé platformy. A dokážu to robiť len tak, bez vopred známych pravidiel či verejnej kontroly.