Matovič je malý slovenský Trump

Stačí prísť na tlačovku a ukázať na nadpis 2 x 2 je 5?

24. jan 2021 o 14:15 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

V momente, keď premiér Matovič „sám proti všetkým“ presadzoval tretie národné povstanie, predstúpil pred kamery s pripraveným materiálom.

Pod titulkom „Šírené nepravdy o testovaní“ však stála nejedna pravda. Mohli sme fyzicky precítiť spomienku na úvod Trumpovho volebného obdobia.

Málokto šermoval s termínmi „fake news“ a „alternatívne fakty“ tak veľmi a tak nesprávne. Trump to robil od začiatku a nepretržite až do konca. Už meranie veľkosti davu pri jeho inaugurácii nás vrhlo naplno do doby postfaktuálnej.

Neskôr vytvoril aj hitparádu Fake News Awards, kde sa vedľa seba ocitli New York Times, CNN, ABC, Washington Post a Newsweek. Za fake news vyhlásil obyčajné novinárske omyly v médiách, ktoré ho práve nežrali, a také omyly, za ktoré sa médiá zväčša ospravedlnili a uviedli tvrdenia na pravú mieru.

Trumpovi ani zamak neprekážalo, že fake news značí jednoducho niečo celkom iné – zámerne šírené nepravdivé obsahy, za ktoré sa nikdy nikto neospravedlní. Sám ich rozšíril tisícky za dlhoročného blahosklonného prikyvovania Facebooku a Twitteru.

Pozrime sa na „šírené nepravdy“: 2. Vraj zdravotníkov potrebujeme v nemocniciach a pri očkovaní. Takže podľa premiéra zdravotníkov nepotrebujeme v nemocniciach a pri očkovaní. Naozaj?