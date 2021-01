Otvorený list Obyčajným ľuďom (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Začnime tým, čo nás spája. Spája nás to, že nechceme návrat Roberta Fica ani Joža Ráža – toho už naozaj vôbec. A teraz, keď sme si vyjasnili, že nám ide o to isté – aspoň veríme –, môžeme pokračovať.

Pred desiatimi mesiacmi ste získali ústavnú väčšinu a to nie je málo. Tú ústavnú väčšinu ste získali preto, že to ľudia chceli nejako inak. Keď však hovorili, že to chcú nejako inak, nemysleli tým to, že to chcú presne tak isto, iba s dôvetkom, že vy nekradnete.

Za tých desať mesiacov totiž vieme napríklad povedať, že ste sa mnohokrát správali ako papaláši, ale neboli vyvodené žiadne dôsledky. Za tých desať mesiacov vieme povedať, že ste si zákony zmenili tak, aby sa do funkcií dostali vaši ľudia. Za tých desať mesiacov vieme naozaj spoľahlivo povedať, že ak je niekto váš, môže si robiť, čo chce.

Kedysi – je to niekoľko mesiacov, ale zdá, že sú to roky – sa zvykol robiť test Ficom a otázka znela, ako by sme to vnímali, ak by to isté robil Robert Fico. Už aj od toho sa však upustilo, lebo výsledky boli nepriaznivé – príliš často to totiž vychádzalo tak, že ak by to isté Fico naozaj robil, na transparenty poslanca Matoviča by padla polovica Muránskej planiny.

A tak sme sa za desať mesiacov dostali až sem: vy predsa nie ste ako Fico, a ak aj ste ako Fico, tak nie ste ako Fico, lebo nekradnete, ale to tiež len preto, že niektorí tam od vás sa ešte len chystajú. A ak niekto navrhne ten test Ficom, tak vlastne návrat toho Fica chce. A dovolené je všetko, lebo inak sa vráti Fico, ktorý sa vráti aj tak, teda, ak zdravíčko bude slúžiť.

Ste majitelia pravdy

Ďalej. Za desať mesiacov sme premrhali obrovské množstvo času diskusiou o tých najabsurdnejších nápadoch, akoby riadenie krajiny bolo jedným veľkým pokusom. Za desať mesiacov sme si zvykli na to, že sa tu bežne posiela kopať hroby.