Prečo sme mali šťastie, že sme boli Československo (píše Ivan Mikloš)

Estónci to urobili najlepšie.

25. jan 2021 o 12:55 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako prezident ekonomického think-tanku MESA 10



Pred tridsiatimi rokmi, v januári 1991, sa na Slovensku (vtedy ešte v rámci Československa) začala privatizácia, konkrétne tzv. malá privatizácia prostredníctvom verejných dražieb.

Privatizácia je vo všetkých postkomunistických krajinách stále veľmi citlivou témou a všade je považovaná prinajmenšom za kontroverznú. Ak sa však na túto historickú etapu pozrieme triezvo a bez predsudkov, tak sa nedá nesúhlasiť s hodnotením, ktoré sa nachádza hneď ako prvý odsek v nedávnej štúdii think-tanku INESS Privatizácia 3.0.

„Dve historické vlny privatizácie na Slovensku so sebou nesú stigmu káuz a podvodov, ale s odstupom času (a možnosťou porovnania s inými štátmi) je ekonomika krajiny vďaka nim na tom lepšie ako bez nich. Najmä druhá vlna privatizácie otvorila cestu pre skutočnú transformáciu Slovenska na modernú globalizovanú ekonomiku. Ak by sme vychádzali z odhadov stratenej efektívnosti Medzinárodného menového fondu, vyšší podiel štátnych podnikov by v období 2006 – 2020 znamenal nižší HDP Slovenska asi o 68 miliárd eur."