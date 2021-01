Očkoviny. Alebo ako zostaviť poradovník na náhradníkov

Pridáme tretí návrh, ktorý by dobre ladil s hravým duchom matovičovskej politiky.

26. jan 2021 o 20:43 Zuzana Kepplová

Prípad prednostne zaočkovaných manželov Cibulkovcov mal aj blahodarný vedľajší efekt. Upozornil na problém zvyškových vakcín, ktoré môžu končiť v paži obľúbenej celebrity zdravotníka, ktorý má práve kľúče od mrazničky.

Túto predstavu divokého poradovníka sa OĽaNO ponáhľalo zahatať pokutami za prednostné očkovanie. Čo síce zvyšuje stres zdravotníkov, no podstatu problému – kam so prebytkami – nerieši.

Nemocnice si začali tvoriť vlastné zoznamy, v ktorých bojujú aj s tým, aby nevykročili z kohorty prednostných, ako to žiada očkovacia stratégia.

Myšlienkový konflikt je tu takýto: ministerstvu zdravotníctva sa javí spôsob, keď si zoznamy manažujú samotné nemocnice, šikovnejší. Kým zo (súkromného) nemocničného prostredia vyšiel hlas, že registrácie by mal obslúžiť štát centrálne.

Pridáme tretí návrh, ktorý by dobre ladil s hravým duchom matovičovskej politiky. Náhradníka na očkovanie by na ulici odchytil Vilo Rozboril. Ak by nemohol či nechcel, nič to, v lockdowne poteší aj pár kíl cestovín.