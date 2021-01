Nikde si neoddýchnete lepšie ako v ministerskej funkcii (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Akým spôsobom by sa dalo vysvetliť ľuďom, ktorí majú ambíciu riadiť krajinu, čo to vlastne predstavuje, ako sa na to v iných krajinách pripravujú takpovediac od strednej školy, a čo vlastne politika znamená?

Tretie desaťročie žijeme v situácii, keď sa politike venujú tri viac-menej poprepájané skupiny, počnúc prvou generáciou nadšencov, ktorá síce vedela, čo nechce, ale celkom pochopiteľne veľmi nevedela, čo chce.

Nadšenecký zápal sa objavuje kde-tu mimo strán ešte stále, no zďaleka už nemá vplyv na rozhodovanie, a predovšetkým, jeho stúpencom sa nepodarilo profesionalizovať iné chápanie verejnej služby.

Výsledkom, avšak bez toho, aby sme prvej generácii vyčítali veci, ktoré nemali ako poznať, počnúc osobnou skúsenosťou života v iných krajinách, a teda chápania iných funkcií moderného európskeho štátu, je chýbajúca profesionálna politická trieda, ktorá by vytvárala protiváhu vypočítavej cynickej kaste ľudí, ktorých v politike zaujíma jej finančná sekcia.

Rekreačná kasta ľudí - okrem tretej skupiny, psychopatických ideológov, ktorí dnes majú vplyv iba vďaka vynálezu elektriny - dôkladne ovládla slovenský verejný život.

Tí s číslom na premiéra

Kdesi na počiatku sú pokútni kreténi, ktorí idú do politiky, aby sa stali rezidentmi SIS v nastrčených eseročkách, ako autorovi textu tvrdil jeden z takýchto expertov, a končia pri despotických manierach na ministerstvách, kde sa v tomto čase riešia údajné pracovné prehrešky vysoko kvalifikovaných ľudí, ako sa to nedávno dialo v jednom z vládnych úradov.

Túžba zväčšovať svoj vplyv a moc vďaka systému sieťovania kontaktov, dohadzovania kšeftov, zákaziek, predstierania, že poznáte aj toho, aj Borisa a na Igora viete zohnať číslo, je výsadou stredného stranícko-žobráckeho manažmentu. Ten ohuruje osadenstvo na Peťovej šesťdesiatke v poľovníckej chate patriacej štátnym lesom až do nedávnej kalamitnej situácie, keď zmenila majiteľa, služobnými cestami do Bratislavy končiacimi v bordeloch alebo v kamuflovaných otvorených podnikoch.

Stredný vplyvový manažment na služobných oktáviách v plnej výbave s diétami z okresných úradov, riaditelia čudesných štátnych firiem a vplyvových organizácií sú už roky oporou diktatúry politických strán, ktoré zničili akýkoľvek pocit z verejného a slobodného priestoru.

Nikdy nebudeme dostatočne dôrazne opakovať, že nie, bratovej milenky neter nemôže byť hovorkyňou strategického podniku a synovcova babička nemôže navrhovať weby pre veľké štátne firmy, deje sa to stále a dookola tridsať rokov.

Keď idealistov nahradili politici výhod

Na vrchole východoeurópskej pyramídy politického nevkusu, nepochopenia verejného záujmu a spoločnosti je kasta, ktorá nahradila po krátkom a rýchlom boji generáciu idealistov.