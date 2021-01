Jóbovky s Astrou

Kritizovať nákupnú politiku Európskej komisie zo Slovenska je neprípadné. Avšak.

28. jan 2021 o 19:10 Peter Schutz

Do triviálneho kontextu, že očkovanie je jediné východisko z marazmu lockdownov, chodia jóbovky jedna za druhou.

Článok pokračuje pod video reklamou

V ohnisku s AstraZenecou, ktorá ani nestihla „potešiť“ EÚ, že jej bude krátiť dodávky o 60 percent, a už čelí nemeckej očkovacej komisii, ktorá odporúča vakcínu Astry len ľuďom pod 65 rokov.

Súvisiaci článok Nemci neodporúčajú vakcínu od AstraZeneca pre ľudí nad 65 rokov Čítajte

Jedna i druhá správa má nosnosť paradigmatického škrtu cez vakcinačné stratégie, ktoré by mali zabudnúť – tak to vyzerá – na preočkovanie zhruba polovice populácie do leta, čo je (bola?) politická priorita z krajiny na krajinu.

Nie je jasné, či to do písmena platí pre každého člena Únie, avšak vďaka najnižšej cene a najjednoduchšej skladovateľnosti komisia nakupovala Astru ako najvhodnejšiu na masové použitie.

Čiže nielen do nemocníc a vakcinačných centier, ale aj pre ambulancie praktických lekárov a rôzne mobilné očkovacie tímy.