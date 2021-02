Vyhoďte už toho Sulíka von (píše Samo Marec)

Sedemnásteho januára uzavrel premiér Igor Matovič stávku s dátovými analytikmi, ktorí tvrdili, že koncom januára budeme mať sedemdňovú incidenciu na úrovni dvetisíc prípadov, začiatkom februára na úrovni tisícpäťsto prípadov a školy budú zatvorené.

Povedal, že plošné testovanie – alebo ak sa viac páči skríning, nech je to skríning – je potrebné aj preto, aby bolo lepšie.

A tak sa stavil. A prehral. Čiže to je už asi vyriešené.

Prirodzene, potom mal tlačovku, na ktorej povedal, že dátoví analytici politikárčia a prezidentka si má naštudovať svoje kompetencie a Sulík už okrem 4300 životov môže aj za zničenú ekonomiku a čo je Vallo za primátora a ako mu záleží na zdraví vlastných občanov.

Ak sa vám to nepáči, nestrieľajte posla: my to len zaznamenávame a občas premiéra skonfrontujeme s tým, čo povedal pred dvoma týždňami.

Čo premiér povedal a ako to dopadlo

No a keďže konfrontujeme, konfrontujme aj ďalej.

Toho istého 17. januára obhajoval premiér plošné testovanie argumentom, že ak by sme nič nerobili a mali len lockdown, tak by sme sedeli doma a aj deti by sedeli doma a všetko by bolo zatvorené až do – polovice februára. Presne to sa, samozrejme, stane aj tak, vedeli sme to a vedeli sme aj to, že plošné testovanie na tom nič nezmení; to len premiér si rozpráva, čo sa mu zachce, aby plošné testovanie bolo a bolo a bolo.

No a tak sme zhodili atómovú bombu v novembri a druhú sme zhodili v januári, takže sme zistili, že to žiadna atómová bomba nikdy nebola, lebo tá má z princípu problémy vyriešiť raz a navždy.

Samozrejme, dalo by sa povedať, že premiér sa teda zase raz mýlil – alebo rovno klamal –, ale minister zdravotníctva povedal, že je to presne naopak: takýto veľký projekt sa môže podariť iba na Slovensku a iba vďaka tomu, že máme takého odvážneho premiéra.

Čo je pravdepodobne aj odpoveď na to, prečo nás celý svet pri prvom testovaní sledoval a potom sa všetci rozhodli neopakovať to po nás.

Ale pretestovali sme sa a dosiahli sme, že už vlastne vôbec nevieme, ako na tom naozaj sme: premiér totiž pri potrebe testovania argumentoval aj tým, že čísla z PCR testov sú rozhasené, tak sa ich rozhodol rozhasiť ešte viac antigénovými testami. A tak celkovo je dobre a zodpovedne a hlavne pokojne a konštruktívne.

Padni komu padni

Trochu sa nám rozpadali fašisti a potom sa aj v Národnej rade popresádzali a Miňo Mazurek sa ospravedlnil za to, čo chcel urobiť Alahovi, a pripísal to mladíckej nerozvážnosti, hoci my by sme to skôr pripísali tomu, že je nácek.