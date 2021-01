Až Brhel sám konvertuje na kajúcnika

Pri kauzách, čo má NAKA rozrobené, sa žiada, aby sa dostávali pred súdy.

31. jan 2021 o 19:17 Peter Schutz

S obvinením Jozefa Brhela sa ruka zákona posúva už k „otcom akcionárom“. Teda priamo do okruhu ľudí, ktorých spomína – okrem iných zdrojov – aj Haščák v Gorile ako zakladateľov Smeru.

Akcia Mýtnik, ktorá stojí na podozrení z manipulácie štátnych zákaziek a v ktorej je ďalším obvineným Ficov daňový riaditeľ, zároveň signalizuje, že Lučanského tragédia nezatriasla sebavedomím polície.

NAKA sa nezastavuje a nepochybuje o svojej pravde, hoci aj Brhela zrejme usvedčujú najmä kajúcnici.

Pri takom množstve káuz, čo majú rozrobené, sa však už celkom žiada, aby sa čím rýchlejšie dostávali pred súdy. To je jediný protijed na otrávené sliny o „politickej objednávke“, ktoré vypúšťa HlasoSmer.

Brhel sa deklaroval za nevinného, čo ozaj nie je bomba, hoci z úst človeka, ktorý si na štátnych zákazkách postavil existenciu, je nevina úsmevná z princípu, ešte i keby sa teraz nedokázala vina.

Bombou by naopak bolo, keby Brhel sám konvertoval na kajúcnika. To by sa ruka zákona už posunula až do naj-naj-najvyššieho kruhu.