A zase nás poučujú, že zadarmo neznamená zadarmo

Respirátory musí niekto zaplatiť. Akoby sme to nevedeli.

1. feb 2021 o 11:26 Ján Košč

Autor je odborársky funkcionár a zakladateľ OZ Pracujúca chudoba

Znova sme sa dočkali prednášky o tom, ako niečo, čo by mohlo byť zadarmo, by predsa zadarmo nebolo a aj tak by to museli zaplatiť daňoví poplatníci.

Premiér Igor Matovič v tomto duchu odpovedal na novinársku otázku o prípadnej distribúcii respirátorov medzi obyvateľov. Okrem toho, že premiér vysvetľuje niečo, čomu každý rozumie aj bez jeho mudrovania, tak by sme sa naozaj mohli začať na túto tému rozprávať serióznejšie a bez demagógie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Netreba sa hádať o tom, či je dobrým riešením distribuovať respirátory medzi obyvateľov zadarmo, alebo nie. Pozrime sa na prípadné nastavenie takéhoto opatrenia, na jeho náklady a prínosy. Až na základe takejto analýzy, ktorú by mohli vypracovať, napríklad, v Útvare hodnoty za peniaze v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky (ak vôbec funguje, však?), by mali zodpovední vynášať definitívne súdy.