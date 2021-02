Najkrajšia esemeska

Bez dobrej nálady krízu neporazíme.

1. feb 2021 o 16:03 Peter Tkačenko

Malo by patriť k dobrému tónu aspoň raz za rok načrieť do ošatky múdrostí Pavla Pašku a uistiť sa, že všetko tu už raz bolo. Nikedy pred desiatimi rokmi, keď európske fiškálne opletačky na Slovensku vyústili do pádu vlády Ivety Radičovej, napísal svoj pamätný článok s titulkom „Bez dobrej nálady krízu neporazíme“.

To je bezpochyby pravda a keďže členovia koalície zmeny sa od smerákov učia rýchlo, s týmto krédom sa stotožnili aj príslušníci mozgového trustu OĽaNO, menovite Marek Krajčí a Roman Mikulec. Keďže lockdown vraj nezaberá, zvažujú systém povoľovacích esemesiek ako podmienky opustenia domácnosti.

Bez kontextu to bránicou až tak nenatriasa. Treba dodať, že hovoríme o nohsledoch premiéra, ktorý si pred dvoma týždňami vydupal plošné testovanie, aby školákom otvoril školy, dospelákom kiná a záškolákom krčmy – lebo keby sme sa spoliehali na lockdown, museli by sme počkať až do polky februára.