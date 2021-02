Cesta k Smeru vedie cez Imreczeho

Čo robí Viktor Stromček?

1. feb 2021 o 18:00 Peter Tkačenko

Pri takom množstve zatýkaní, stíhaní a väzieb sudcov, prokurátorov, "kontroverzných podnikateľov", ale aj obyčajných mafiánov, by už zatknutie Františka Imreczeho a Jozefa Brhela mohlo zapadnúť. To by však bola hrubá chyba.

Pre poriadok treba podčiarknuť, že v plnej miere rešpektujeme prezumpciu neviny, a tak hovoríme len a len v rovine dohadov. Nuž a v rovine dohadov pôsobili obaja uvedení páni v inej funkcii, respektíve na celkom inej úrovni ako doterajšie úlovky.

Imrecze sa nachádzal na rozmedzí vysokej politickej funkcie a neformálnych hospodárskych záujmov ľudí zo Smeru.

Brhel mal politickú funkciu naposledy azda za HZDS, o to dôležitejšie však bolo jeho postavenie donora Smeru a konzumenta benefitov štátnej energetickej politiky.

V oboch prípadoch teda hovoríme o politicko-ekonomických prevodových stupňoch mašinérie Smeru. Cez tie vedie cesta k jeho elitným politickým predstaviteľom, bez ktorých by nemohli fungovať.

Ozaj, čo dnes robí taký Viktor Stromček?