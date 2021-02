Je naozaj home office taký očarujúci?

Robiť popri varení či ležaní nie je až taká výhra.

1. feb 2021 o 17:59 Svetlana Žuchová

Autorka je psychologička a spisovateľka

V ankete, v ktorej sa ľudí pýtali, čo by si chceli z obdobia pandémie uchovať aj v postpandemickej budúcnosti, patrila medzi najčastejšie odpovede práca z domova. Nechodiť do práce a napriek tomu pracovať je zjavne pre mnohých zamestnancov atraktívne, a aj zamestnávatelia si odskúšali, že je to schodná (a asi lacnejšia) cesta.

Akoby sme zabudli, že pracovisko je jednou z výhod zamestnaneckého pomeru. Netreba sedieť v kaviarni (aj keby sa v kaviarni sedieť dalo), máme miesto, kde nám ručia za to, že máme na prácu vhodné podmienky. Prekvapuje ma, ako ľahko sú mnohí pripravení sa tejto výsady vzdať.

A rovnako sa zabúda, že z „môžem pracovať, aj keď som doma“ sa rýchlo môže stať „keď už som doma, môžem trochu pracovať“. Zistili sme, že pracovať možno aj popri opatere detí a pri varení, tak prečo nevyžadovať, že kým doma opatrujeme deti a varíme, mali by sme pri tom aj čo-to urobiť.