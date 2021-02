Krajčí v trháku

V čase úplného rozpadu očkovania vymyslel esemesky.

1. feb 2021 o 18:00 Peter Schutz

Čisto na umelecký dojem je rovné zázraku, že Slovensko ešte nevytiera úplné dno vo všetkých pandemických ukazovateľoch. Každý deň zasadania vlády utvrdzuje v presvedčení, že je len otázkou času, keď vyžarovaný chaos prehovorí aj do tabuliek úmrtí a podobne. Brutálne.

V dostihoch o najbizarnejší nápad sezóny sa pokúsil o trhák Krajčí. V rámci sprísnenia karantény navrhol žiadať o výnimku SMS správami. Teda, už by sa nedalo vyjsť do potravín len tak, keď človeka napadne. Nie.

Pýtať by ste si museli povolenie z centrály, odkiaľ by ste ho dostali alebo nedostali. Zrejme podľa nejakého algoritmu, prípadne po doplňujúcej otázke, trebárs „ste veľmi hladný alebo iba trochu?“ Alebo „nejedli ste tri dni či celý týždeň?“ Udelené výnimky by potom v uliciach kontrolovali policajti.