Esemesky sú v tom nevinne

Ak budú opatrenia takto predstavovať, smiech ich prehluší.

2. feb 2021 o 15:25 Zuzana Kepplová

Cesta do práce a naspäť. Do lekárne či na objednanú návštevu u doktora. Návšteva u ľudí, ktorí potrebujú pomoc. To sú tri z ôsmich dôvodov, ktoré mohli na jeseň Gréci využiť počas tvrdého lockdownu.

Takže keď sme sa už dochuti nasmiali na Krajčího vnuknutí púšťať nás von na výnimku cez esemesky, povedzme si, že samotný nápad je v tom nevinne. Staromilskí Francúzi nosili papierové priepustky, Gréci mohli poslať esemesku.

Bude to znieť zvláštne, ale tvrdý lockdown – po slovensky blackout – sme tu vlastne ešte nemali. Na jar sa ľudia správali tak, akoby sme ho mali, pretože sa báli.

Krajčího grécke esemesky nás majú - pod vplyvom mutantov - vrátiť do stavu z minulej jari. Lenže odvtedy si občan už na pandemickej šibenici urobil pohodlie a nech platí čokoľvek, opatrenia si vykladá tak, aby mu celkom nehrablo. Snaha zaviesť akési nové opatrenia sa preto dá chápať.

Moderná štátna správa opierajúca sa o um spoločenských vied by nemala nič proti esemeskám. Tie majú len takú funkciu, aby občana postrčili porozmýšľať, než vyrazí z dverí.

Funguje to ako výstraha na ceste žiadajúca, aby šofér spomalil. Nemožno pokutovať všetkých, ale na rozšírenosť svedomia v populácii sa spoliehať azda aj dá.