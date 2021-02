Existuje niečo ako európska zahraničná politika? Ukáže to aj reakcia na Navaľného

Rozprávať sa nestačí.

2. feb 2021 o 18:35 Matúš Krčmárik

Musíme spolu komunikovať, odkazuje šéf európskej diplomacie pred odletom do Moskvy, kam ide napriek kritike niektorých členských štátov.

Veď áno, o tom je diplomacia a ak by sa diplomati nerozprávali s nikým, s kým majú osobné alebo politické rozpory, veľa by toho nenarozprávali. Keď sa prestaneme rozprávať, na riešenie sporov ostanú už len horšie možnosti.

Treba však dodať aj B. Ak sa Borrellova návšteva zmení len na zdvorilostnú výmenu komplimentov a fráz o nutnosti spolupracovať pri riešení svetových výziev, nemá to zmysel.

Treba dať aj demokratickej opozícii najavo, že v demokratickom susedovi má svojho spojenca. Nemusí to stačiť, Únia skúšala zmeniť aj Alexandra Lukašenka a veľmi to nevyšlo, ale bez podpory to bude mať ruská opozícia oveľa ťažšie.