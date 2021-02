Automat od buka do buka

Otváranie škôl je sporné. Obzvlášť s britskou mutáciou.

3. feb 2021 o 18:34 Peter Schutz

Situácia, keď pol vlády chce prepisovať tzv. covidový automat štyri dni pred jeho aktiváciou, je symptomatická pre riadenie krízy a la Slovakia. Stávky, že ktorá výnimka bude v pondelok platiť a ktorá nie, uzatvárať neodporúčame. Na to, že rozhodnutie sa dozviete v nedeľu podvečer, však môžete staviť dom.

Volajme na slávu pandemickej komisii, že z debaty sa vytratili SMS povolenky na vychádzky, ktoré navrhoval Krajčí. Zvyšok obrazu je však v hmlách ako vždy. Sympatické vyznenie návratu detí do škôl zráža zvesť o testovaní rodičov, ktoré má byť podmienkou.

Ak rozumieme dobre, tak dieťa, ktoré sa nepreukáže negatívnym testom jedného z predkov, pošlú späť domov. To sa má ako k právu na vzdelanie? Izolovať žiaka s pozitívnym nálezom je legitímne. Ale vykázať ho z vyučovania, lebo matka/otec sa nedostali k testu?

Snaha dostať deti, ktoré strácajú pomaly celý rok, do škôl by sa viac cenila, keby ich nenechali kysnúť doma, keď epidemiologická situácia bola výrazne lepšia. Teraz je to odvážne (sporné) najmä vzhľadom na strašidlo britského mutanta, keďže zaplnenie školskej triedy je aktivácia potenciálneho ohniska.