Darovali by ste svoju vakcínu lekárovi v Afrike? (píše Matúš Ritomský)

Autor je umelec a publicista

Ak nepatríte medzi ohrozené skupiny, na vakcínu proti ochoreniu covid-19 si ako obyvateľ Slovenska počkáte ešte niekoľko mesiacov. Predstavte si teraz na chvíľu, že ten deň už prišiel a únik z neustále sa opakujúcich lockdownov a každodenného obmedzovania máte na dosah.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Môže byť povinné očkovanie proti koronavírusu etické? Čítajte

Ešte skôr, ako sa dáte pichnúť do ramena, však dostanete takúto otázku: chcete svoju vakcínu teraz, alebo ste ochotní počkať ešte niekoľko mesiacov, alebo možno aj rok? Ak počkáte, vašu dávku bude môcť už teraz dostať senior na Ukrajine alebo lekár z prvej línie v Afrike. Ako by ste sa rozhodli?

Článok pokračuje pod video reklamou

U susedov stále čakajú

Ak sa pozriete na mapu, ktorú publikoval Economist, uvidíte štáty celého sveta rozdelené do štyroch farieb podľa toho, kedy ich populácia získa všeobecný prístup k novým vakcínam. Slovensko, spolu s celou EÚ, patrí do prvej kategórie, teda medzi krajiny, v ktorých sa masívne zaočkovanie očakáva do konca roka 2021.

Na opačnom konci sú nielen africké krajiny, niektoré krajiny Ázie či Južnej Ameriky, ale napríklad aj Ukrajina. Tam sa očakáva všeobecné zaočkovanie populácie až v roku 2023.

V prípade krajín Afriky alebo takzvaných krajín tretieho sveta sme si na existenciu globálnej nerovnosti už akosi zvykli a dokážeme sa cez ňu preniesť pokrčením pliec alebo povzdychom nad nespravodlivosťou sveta. Dokážeme si však predstaviť, že povedzme za rok budeme na Slovensku chodiť na koncerty, do divadiel, zabávať sa s priateľmi a žiť viac-menej normálny život, zatiaľ čo za našimi východnými hranicami budú žiť ľudia stále v neslobode, ktorú priniesla pandémia?

Hovoríme o tej istej krajine, ktorej sme ešte prednedávnom držali palce v ich emancipačnom úsilí a dávali sme si na profilovky heslá ako "Free Ukraine"

Situácia v Afrike nie je o nič lepšia. Zatiaľ čo prvá vlna pandémie počas minulého roka tento svetadiel do veľkej miery šetrila, druhá vlna udrela s ničivou silou. Nová mutácia sa z Juhoafrickej republiky rozšírila do susedných krajín, miera úmrtnosti v Afrike po prvýkrát prekročila globálny priemer.

Kto je na čele, nemusí byť najlepší