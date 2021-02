Navaľného by sa bál aj Bruce Lee

Bolo by to smiešne, keby Putin nešiel svojmu oponentovi po krku.

5. feb 2021 o 15:42 Benjamin Cunningham

Vladimir Putin nerád menuje disidenta Alexeja Navaľného. Je ľahké pochopiť prečo.

"Bojím sa toho, kto nemá čo stratiť, alebo je ochotný stratiť všetko, aby súpera porazil," povedal raz majster bojových umení Bruce Lee. A Navaľnyj sa určite správa ako chlap, ktorý nemá čo stratiť.

V auguste bol Navaľnyj otrávený novičokom (a 55-ročný lekár, ktorý Navaľného najskôr liečil v Rusku, tento týždeň „náhle“ zomrel). Navaľnyj sa išiel zotaviť do Nemecka a zostal by tam ktokoľvek, kto by sa zaujímal o vlastný život. Ale on nie je ako väčšina ľudí.

Namiesto toho sa Navaľnyj 17. januára, aj keď vedel, že sa ho ruská vláda pokúsila zabiť, a že bude okamžite zatknutý, vrátil do Ruska. O dva dni neskôr jeho tím zverejnil na YouTube dokumentárny film s názvom „Putinov palác“. Video malo 110 miliónov videní a poviem vám, že je dychberúce.

Pomocou dronov, starých architektonických plánov a colných záznamov načrtáva extravagantné nákupy, ktoré Putin uskutočnil pri výstavbe svojho čiernomorského sídla. To ho presvedčivo usvedčuje, že sa roky obohacuje na úkor bežných Rusov.